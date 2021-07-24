Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, akşam ise sahada, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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