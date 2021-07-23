Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam ise sahada dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman sırasında futbolcuları ziyaret eden kulüp başkanı Ömer Düzgün de teknik heyet ve futbolcularla bayramlaşarak, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu