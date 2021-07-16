Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam antrenmanında ise sahada dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
Antrenmana takımın yeni transferi 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu