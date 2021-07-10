Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.
Yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirildi.
Erzurum temsilcisi sezon hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök