Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirildi.

Erzurum temsilcisi sezon hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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