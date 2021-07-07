Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı oyuncular, kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından pas oyunlarıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir