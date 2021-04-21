Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz Vural, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde kalan müsabakalarına final havasında çıktıklarını ifade etti.

Taraftarların takımlarından galibiyet beklediğini belirten Vural, "Türkiye'de 3-4 milyondan fazla Erzurumlu sizin oynayacağınız maçın sonucunu merakla bekliyor dedim. Bu toplumu eğer biz mutlu etmek istiyorsak bırakın kendimizi, kazandığımız parayı, bu maçı kazanın. Girdiğiniz zaman soyunma odasına kafanız yukarda girin." dedi.

Vural, ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadıklarını anlatarak, "20 bin seyirci bu maçta olsa vereceği destek çok fazla olurdu. Sahamızda kazandığımız ikinci maç. Ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadık. Bu kadar takımına sevdalı taraftarı olan ekip olarak bize fazla sıkıntı verdi diyelim. İlk yarı iki takımın da ikişer pozisyonu var. Çok şükür 90+6'da Obertan'ın attığı müthiş golle hak ettiğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

"Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti"

Oyunun hakimi olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Orta sahayı kullanmadan atılacak uzun toplarla iş yapılmaya çalışıldı. Çoğu topları kazandık oyuna hakim olduk, bir türlü gol olmadı, direkten döndük. Sanki penaltı bizim gördüğümüz kadar içerdeydi gibi geldi. Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti. Yani gidilip bakılsaydı ben hakemle konuştuğum da verilen cevap şuydu VAR'dan bir uyarı gelmiyor. Demek ki öyle değerlendirmişler ben yine de hakeme ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu akşam bizim için çok kritik bir akşamdı. Çok şükür sonuncu bizi çok mutlu etti."

Kalan maçların zor olduğunu dikkati çeken Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra ki maçlar hiç kolay değil. Biz hesap yapmıyoruz önümüzdeki maçı kazanırsak o zaman hesap yapıyoruz. Çocuklarımı gönülden kutluyorum geri kalan maçlarda aynı şeyleri yaparlarsa aynı sonucu alabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, 'Çok komik adam' yorumunu yaptı
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı
Öğrencisinin, 'Çok komik adam' diye bahsetmesi üzerine Vural, 'Ben adamı güle güle...' yanıtını verince ortalık yıkıldı
Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Mehtap Ar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 20:06:27. #1.15#

title