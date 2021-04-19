Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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