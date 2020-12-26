Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

26.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:54
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çift kale maç, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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