Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.???????

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran mavi-beyazlı ekip, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde iki takım da 37'şer puanda bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Erzurum temsilcisi, averajla rakibinin hemen altında yer alıyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Erzurum temsilcisinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vedat Bilgin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:22:39. #1.16#

title