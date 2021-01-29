Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti
29.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:55
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, defans oyuncusu Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, defans oyuncusu Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly'nin transfer edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Yacouba Coulibaly, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök