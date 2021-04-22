Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü, talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor antrenörü Uğur Bayarslan ile görevli Yunus Polat'ın da kurula sevk edilmesi yönünde karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan