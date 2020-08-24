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Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor, bir futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye
24.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:11

Süper Lig ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor, bir futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medyadan yayımladığı mesajda da "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1 futbolcusuna geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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