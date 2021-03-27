Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Antalya Belek'te gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç