Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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