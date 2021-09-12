Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki Açıklaması - Haberler Spor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki Açıklaması

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Manisa'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın 32. dakikasında gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Ben hakeme veya rakibe asla hakaret, küfür etmem. Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Manisa'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın 32. dakikasında gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Ben hakeme veya rakibe asla hakaret, küfür etmem. Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey. Hakem direkt kırmızı kart vererek gönderdi beni. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında Manisa ile deplasmanda karşılaştıkları maçta Mustafa Akbaş'ın başına aldığı darbe sonucu yerde kaldığını anımsattı.

Pozisyonun ardından hakemden izin alarak sahaya girdiğini belirten Sözeri, "İlk başta sahaya girince hakem uyardı ama 'Ciddi bir sakatlık var.' deyince 'Tamam hocam girebilirsin.' dedi. İzin alarak girdim sahaya. Manisalı futbolcu Erhan Kara koşarak geldi ve 'Kalk ne vakit geçiriyorsun, hocam bunu alın dışarı.' diye konuşunca ben de babacan şekilde konuştuğum için 'Oğlum bak adam neredeyse ölüyor, durumu belirsiz, terbiyesizlik yapma. Aynı şey sana da olsa oyunu durdururuz.' dedim." diye konuştu.

Bu konuşmanın ardından maçın hakeminin kendisine kırmızı kart gösterdiğini ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Benim dediklerim sadece onlardı ama direkt kırmızı kart göstererek beni oyundan attı. Ben hakeme veya rakibe asla hakaret, küfür etmem. Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey. Hakem direkt kırmızı kart vererek gönderdi beni. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Fiili bir hareketim bile yok. Türk futbolu, bu hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez. Kamuoyunda da hoca hakaret, küfür etti diye oyundan atıldı diye bir algı oluştu ama asla öyle bir şey yok."

Sözeri, sahada yaşananların bunlardan ibaret olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay bunlardan ibaret, ne eksik ne fazla. Futbolcuya dediğim, sen de aynı durumda olsan oyunu durdururuz anlamında yani, beni niye atıyorsun oyundan. Bunda küfür, hakaret yok yani rakibe müdahale yaptım diye değerlendirse en kötü sarı kart verirsin kırmızı kart ne. Erzurumspor sahipsiz değildir. Çok büyük sıkıntılarla bir takım kurduk. Bu kadar basit olmamalı, lütfen hakemler dikkatli olsunlar. Bir hafta boyunca emek verdik, çalıştık ama sen bu kadar kolay şekilde beni atıyorsun."

Maçta yaşanan olaylara da değinen Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir hakemin herkesi sahada tutması lazım ki tuttu, rakibin kırmızı kartını ve penaltılarımızı es geçti. Biz bunlardan da bahsetmiyoruz ama her şeye rağmen biz kazandık. Bir teknik adam oyundan bu kadar basit atılamaz. Bu sadece bir tavsiye, öğüt niteliğinde olan bir şeydi 'Terbiyesizlik yapma' demişim, bunu herkes birbirine söylüyor. Bunda ne var anlamadım."

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki Açıklaması - Haberler Spor
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