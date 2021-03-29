Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, yeni teknik direktör görüşmelerine ilişkin, "Yılmaz Vural ile görüşüyoruz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, yeni teknik direktör görüşmelerine ilişkin, "Yılmaz Vural ile görüşüyoruz. Bugün büyük ihtimalle sonuçlanır." dedi.

Ömer Düzgün, AA muhabirine, Mesut Bakkal'dan sonra teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştıklarını ve Kartal'ın 5 gün takımı çalıştırdığını anımsattı.

Kartal'ın takımdan ayrılmak istemesine yönelik gerekli açıklamaların yapıldığını ifade eden Düzgün, "İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının değerlendirmesi yok. Açıklamamızı yaptık ve kamuoyunun takdirine bıraktık, yani diyecek bir şey yok. Ne diyelim yanlış bir eylem ve kalkıp kötü sözler kullanmaya gerek duymuyorum. O onun kalitesini gösterir deyip geçiyorum." diye konuştu.

Düzgün, bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör görüşmelerinin olduğunu anlatarak, "Doğrudur, Yılmaz Vural ile görüşüyoruz. Bugün büyük ihtimalle sonuçlanır. Gidenin arkasından değil önümüze bakacağız. Nasip bunda da vardır bir hayır diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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