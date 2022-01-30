Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.