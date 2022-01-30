Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaştı
AA, Sagip Sezginer - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.
AA / Sagip Sezginer - Spor