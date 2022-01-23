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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Spor Haberleri

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