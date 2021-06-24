Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çalıştıran Sözeri, 2019-2020 sezonunda da TFF 1. Lig'de mücadele veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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