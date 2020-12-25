Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

25.12.2020 01:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:24
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aslı Tandoğan Burak Özçivit Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Podolski Fatih Terim Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:24:29. #1.14#
title