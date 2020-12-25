Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu