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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor

TFF. 1. Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor
22.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:01

TFF. 1. Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Ligin 29. haftasında düşme hattındaki Eskişehirspor'u sahasında 1-0 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, Süper Lig yolundaki umudunu arttırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesi nedeniyle 97 gün sonra sahaya çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rakiplerinin kaybettiği haftada aldığı galibiyetle puanını 50'ye yükselterek puan tablosunda 2. sıradaki yerini korudu.

Erzurumspor'da yüzler gülüyor

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve tekrar bu lige çıkma hedefiyle yoluna devam eden mavi-beyazlı ekip, uzun bir aradan sonra çıktığı lig maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra lige başladıklarını anımsattı.

Şu anki tabloda hiçbir şeyin belli olmadığını ifade eden Dal, "Biz ligin ikinci sırasında yer alan ve Süper Lig hedefi olan bir takımız. Tabii ki hiçbir şey belli değil, düşen ve çıkan takımların garantilemediği ama bazı takımların diğerlerine göre avantajlı olduğu bir tablo var." dedi.

Dal, Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarına işaret ederek, salgın döneminde bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

"Rakiplerin kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi"

Futbolcuların, kulüpte karantina süreci geçirdiğini hatırlatan Dal, şöyle konuştu:

"Hatayspor'un berabere kaldığı, Bursaspor'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Eskişehir'in durumu, ligdeki konumu, son sırada olması puan anlamında 15 puanının kesilmiş olması kötü bir şey. Bu maçın kolay olacağını düşünenler vardı ama pandemi sonrasında her takım böyle zorlanabiliyor. Eskişehirspor'un gençlerden kurulu bir takımı var. Ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçta tribünler muazzamdı, her yaştan insan takımına destek vermeye gelmişti. Dileriz onlar da bu süreci en iyi şekilde atlatır ve güzel günlerine yeniden dönerler."

Ahmet Dal, kalan maçları da kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini aktararak, "5 maç kaldı ve bu hafta Osmanlıspor deplasmanına gideceğiz. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız. Valimiz Okay Memiş, onursal başkanımız Mehmet Sekmen ve şehrimizin dinamikleri Süper Lig'e odaklanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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