Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süleyman Koç'u kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32 yaşındaki futbolcu Süleyman Koç'u?????? transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32 yaşındaki futbolcu Süleyman Koç'u?????? transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süleyman Koç ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Süleyman Koç." ifadesi kullanıldı.
Koç, daha önce Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer