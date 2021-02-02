Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Gabriel Obertan ve Elba Rashani, antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Bogdan Butko ise takımla çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, Sivas'a gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu