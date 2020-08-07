Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
07.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:26
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı
Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1 saat süren antrenmanını kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA