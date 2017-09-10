Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor Maçının Ardından
- Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın konuşması Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün konuşması RİZE - TFF 1. Lig 4.
- Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın konuşması
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün konuşması RİZE - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyeti kaçırmalarının kendilerini üzdüğünü söyledi. Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, özellikle ilk yarı kendi kalitelerine yakışmayan bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.