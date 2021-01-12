Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile anlaştı

12.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:46
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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