Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper... Tarihinde ikinci kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen, "Şükürler olsun. Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen, "Şükürler olsun. Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Sekmen, mavi-beyazlı ekibin sahasında konuk edip 4-1 kazandığı Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkması üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sekmen, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz. Kulüp başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimize, altın ayaklarımıza, en değerli gücümüz taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor."

Sekmen, maçın ardından sahada futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelerek büyük sevinç yaşadı.

Erzurum Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından da "İnandık, başardık. Teşekkürler Büyükşehir Belediye Erzurumspor." açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA