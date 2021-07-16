Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'yu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.
Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu