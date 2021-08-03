Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mücahid Albayrak'ı kadrosuna kattı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mücahid Albayrak'ı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mücahid Albayrak'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep kulübü oyuncusu olan Mücahid Albayrak ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mücahid Albayrak." ifadesi kullanıldı.

Daha önce bir buçuk sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak forma giyen Mücahid Albayrak, geçen sezon devre arasında Samsunspor'a kiralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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