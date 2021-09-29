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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftada deplasmandaki MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftada deplasmandaki Mke Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Erkan Sözeri koordinesindeki hazırlıklarını kulübün tesislerinde gerçekleştirdi.

Sözeri, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankaragücü maçının kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Takım olarak mutlu bir tablo içerisinde uyumlu çalışmalar yürüttüklerini belirten Sözeri, takımın başarısı için herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyduğunu ifade etti.

Sözeri, Ankaragücü'nün çok formda takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an aynı puandayız. Diğer rakiplerimizden çok iyi puanla döndüysek Ankaragücü'nden de öyle döneceğimize eminim. Bu oyuncular, bu kadro gerçekten bu takımı şampiyon yapmaya adaydır. Erzurumspor bu şehrin takımı, hep beraber daha sağduyulu davranalım, dikkatli olalım ben dahil. Sezon sonunda, Erzurum'u çok iyi temsil edip Süper Lig'e çıkacağız. Maç maç gideceğiz."

Takım kaptanı Mustafa Yumlu da sadece Ankaragücü'nün değil bütün maçların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin cezalı olması nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini fakat takımının yanında Ankara'da olacağını belirten Yumlu, "Arkadaşlarım ellerinden gelen en iyi oyunu sergileyecektir. En büyük hedefimiz puanlarla dönmek. Müthiş bir aile ortamımız var ve bu aile ortamımızı sağlayan tüm yönetime teşekkür ederim. Taraftarlarımız bize daha çok manevi destek verirse daha çok başarılı olacağımıza inanıyorum. En büyük gücümüz onlar." diye konuştu.

AA / Selami Küçükoğlu - Spor Haberleri
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