Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Mavi-beyazlı ekip, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini ağırlayacak.
Sakatlıkları bulunan Gabriel Obertan ve Elba Rashani'nin yer almadığı antrenmanda, yeni transferlerden Yacouba Coulibaly takımla çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu