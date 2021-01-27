Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:06
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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