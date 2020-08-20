Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.
20.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 01:21
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA