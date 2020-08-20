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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
20.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 01:21

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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