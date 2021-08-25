Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mikhail Rosheuvel'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mikhail Rosheuvel'i transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mikhail Rosheuvel'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollandalı Mikhail Rosheuvel ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Mikhail Rosheuvel" ifadesi kullanıldı.
Mikhail Rosheuvel, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Dhafra takımında forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu