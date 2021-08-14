Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı oyuncular, İzmir'de teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Hazırlığını tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Menemenspor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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