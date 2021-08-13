Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:05:56. #1.14#

title