Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Menemenspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, kendi sahalarında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istekli ve arzulu şekilde başladıklarını ifade etti.

Daha önce oynadıkların maçlar gibi bir durumun ortaya çıktığını belirten Sözeri, "Aslında istekli başladık ve penaltıdan golü de bulduk. Başka pozisyonlarımız da var ama maalesef kaptırdığımız bireysel hatadan top döndü ve aynı Bolu, Balıkesir ve Denizli maçları gibi top döndü ve gol oldu." dedi.

Sözeri, gol yedikten sonra daha baskılı oynadıklarını vurgulayarak, "Her şeyi yaptık ama bugün top bizi sevmedi diyebiliriz. Bu takımlara karşı ikinci golü bulamazsanız bu sıkıntıları yaşarsınız. Maçtan önce ve maç sırasında birtakım talihsizlikler oldu. Buna rağmen kazanmalıydık ama olmadı. Şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybettik, bunu telafi edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. Rakiplerimiz son dakikalarda kazandı ama biz başaramadık. Hedeften sapma yok." diye konuştu.

Mutlu: "Deplasmandan bir puan almak önemliydi"

Nasadoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu ise puan ya da puanlar almak için maça çıktıklarını, çok zor bir takıma karşı oynadıklarını anlattı.

Mutlu, Erzurum'a boş dönmemek için geldiklerini belirterek, "En azından puan ya da puanlar almak istiyorduk. Çok zor bir maç olacağını da biliyorduk. Erzurum takımı bu ligin şampiyonluk adaylarından biri ve iyi ekip. İç sahada son haftalarda hep kazandı. Bizim takımımız genç fakat sonuna kadar mücadele eden bir ekip." ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci yarı daha iyi oyun sergilediğini aktaran Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün oyuna iyi başlamadık ve kendi hatamızdan geriye düştük fakat ikinci yarı takımımız rahatladı. Kendi oyununa döndü ve iyi mücadele etti. Son dakikalarda gol atıp maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik de maç gitti geldi. Deplasmandan bir puan almak önemliydi. Hakemler de çok iyi maç yönettiler, inşallah bundan sonraki haftalarda böyle hakemlerle maçlar yönetilir."

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

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