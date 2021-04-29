Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2
Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN - Haberler | Spor

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBB.ERZURUMSPR: Jakub Szumski- Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Leo, Petrus, Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra), Obertan (Dk. 63 Oltan), Emrah Başsan, Murat Uçar, Cenk Ahmet, Ricardo GomesM.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BB.ERZURUMSPR: Jakub Szumski- Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Leo, Petrus, Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra), Obertan (Dk. 63 Oltan), Emrah Başsan, Murat Uçar, Cenk Ahmet, Ricardo GomesM.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Epureanu, Edin Visca, Aleksic (Dk. 46 Guldbrandsen (Dk. 89 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal), Duarte, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Mbombo (Dk. 73 Deniz Türüç).SARI KART: Cenk Ahmet, Emrah Başssan, (BB.ERZURUMSPOR), Deniz Türüç, Volkan Babacan, Crivelli) (M.BAŞAKŞEHİR)KIRMIZI KART: Dk. 18. Epureanu (M.BAŞAKŞEHİR)GOL: Dk. 5 Emrah Başsan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 58 Chadli (pen), Dk. 84 Guldbrandsen (M.BAŞAKŞEHİR)

SÜPER Lig'in 38'inci haftasında ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 5'inci dakikada Emrah Başsan atarken, Epureanu'nun 18'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 72 dakika bir kişi eksik oynayan Başakşehir'in golleri 58'de penaltıdan Chadli, 84'üncü dakikada Guldbrandsen'den geldi.5'inci dakikada Cenk Ahmet'in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.7'nci dakikada Aleksic sol kanattan ortaladı, cezaalanı içinde toplu buluşan Edin Visca, müsait durumda topu üsten auta gönderdi.18'inci dakikada Ricardo Gomes'i cezaalanına girerken düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus'tan kırmızı kart gördü.23'üncü dakikada Berkay Özcan, ortaalandan aldığı pasla Erzurumspor cezaalanına girerken sert vurdu, top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.30'uncu dakikada sağ kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca'nın ortasında Murat kayarak dokunduğu topu kornere gönderdi.40'ıncı dakikada Aleksic'in kullandığı faul atışında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa şutunda top az farkla auta gitti.44'üncü dakikada Emrah Başsan'ın cezaalanı içine ortaladığı topa önce Cenk Ahmet vurdu, daha sonra topla buluşan Obertan ıskalayınca BB. Erzurumspor, önemli bir pozisyonu harcadı.48'inci dakikada Emrah sağ kanattan sıfıra indikten sonra cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes'in şutunda top yandan auta gitti.50'nci dakikada Cenk Ahmet'in defansın arkasına attığı pasa Omolo dokunamadı.52'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla buluşan Ricardo Gomes cezaalanı içerisinde topu kontrol edemedi.56'ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca'nin kale direği dibine giden topunu kaleci Jakub Szumski ayağıyla uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüleri izleyen Fırat Aydınus, Petrus'un elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.58'inci dakikada penaltı atışını kullanan Chadli topu ağlara gönderdi. 1-1.65'inci dakikada Ricardo Gomes cezaalanında havadan gelen topu Oltan'ın önüne indirdi. Oltan'ın şutunda top defansa çarparak kornere gitti.77'nci dakikada Cenk Ahmet'in ortasına vole vuran Emrah Başsan'ın şutunda kale direği dibinden defans kornere çeldi.84'üncü dakikada Edin Visca'nın pasıyla Erzurumspor defansının arkasına sarkan Guldbrandsen kaleci Jakub Szumski'nin yanından topu ağlara gönderdi. 1-2.

Hakem Fırat Aydunus'un 6 dakika uzattığı maçta başta gol olmayınca konuk ekip, 2-1'lik galibiyetle üç puanı aldı.


- Erzurum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen
Spor Bülent Uygun Ali Tandoğan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:14:58. #1.15#

title