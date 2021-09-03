Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Martin Hasek'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i?????? transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i?????? transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.
Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu