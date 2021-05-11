Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 41'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

SÜPER Lig'in 41'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan , "Çok tarifi olmayan bir maç oldu. 2-0'dan sonra çok rahat kazabileceğimiz maçtı. Erzurumspor sahada havlu atmış gibi gözüyordu ama kendi kalemize attığımız gole kadar. Ama yine de ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum oyunu forse ettik. Çok pozisyona girdik. Sezon başından beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Bitiricilik kısmında bu maçta da bir türlü üçüncü golü atıp sonlandıramadık. 2-2 olduktan sonra da Erzurumspor çok iştahlandı. Bir ortayla maçı 3-2 kazandı. Oyuncularım zaman zaman dalgalı performans olsa da çok iyi getirdikleri sezonu taçlandırma adına ellerinin tersleriyle ittiler. Ligi bitirmiş gibi gözüküyor oyuncularım, bizi üzen taraf bu. Çok fazla tarifi yok, üzgünüz" dedi.'HAK ETMEDİK'İkinci yarı özellikle skor anlamında değişen oyunu neye bağladığıyla ilgili gelen soruya Atan, "Biz soyunma odasına giderken soyuma odasında girdiğimizde kesinlikle skoru korumak için değil 3 golü bularak maçı rahat bir şekle getirmek istediğimizi söylemiştik. Daha 46 dakikada Davidson ile pozisyon yakaladık ardından çok sayıda yakaladığımız pozisyonları da bitiremedik. Sonrasında da ani bir atakla yediğimiz golden sonra Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık" diye konuştu.'GALİP GELDİK, BİR TESELLİ OLDU'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor antrenörü Şenol Fidan, düşme hattındaki diğer takımlardan gelen galibiyet haberlerinden dolayı son derece üzgün oldukları belirtirken şunları söyledi: "Arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü sakat oyuncularımız da vardı. Karşılaşma öncesi ısınmada da sakatlığımız oldu ama oyuncu arkadaşlarımız yüreğini sahaya koydular. Zaten kazanmamız gerekiyordu. Biz bunu başardık bu anlamda, Alanyaspor takımını tebrik ediyorum, hakikaten iyi bir takım. Kendi oyunlarıyla güçlü formatları var ve bundan da vazgeçmiyorlar. Burada 3 gol atarak galip geldik ama bir teselli oldu. Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. Ama Erzurumspor çok güçlü bir takım ve güçlü bir camiadır. Önemli olan kaybetmek değil, vazgeçmemek. Tabii ki Erzurumspor camiası hiç vazgeçmedi. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız."

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU