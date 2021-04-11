Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a götürüldü

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, uçakla İstanbul'a götürüldü.

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, uçakla İstanbul'a götürüldü.

Maçın 75. dakikasında mavi-beyazlı oyuncu Leo Schwechlen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Cenk Tosun yerde kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü çalması ve kulüp doktorlarının sahaya çağrılmasıyla oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Ardından sedye ile saha kenarına alınan Cenk Tosun'a doktorlar soyunma odasında da müdahale etmeyi sürdürdü.

Maçın bitiş düdüğü ile özel bir hastaneye ait ambulansa alınan golcü futbolcu, özel uçakla İstanbul'a götürülerek tedaviye alınacak.

Cenk Tosun'un diz kapağında problem olduğu belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın da düzenlenen basın toplantısında "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Her halde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu