Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Vefa Stadı'nda dün saat 20.00'de oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde ertelenen 14. hafta müsabakasının oynanacağı tarihin, TFF tarafından daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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