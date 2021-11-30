Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Haberler Spor
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Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Vefa Stadı'nda dün saat 20.00'de oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde ertelenen 14. hafta müsabakasının oynanacağı tarihin, TFF tarafından daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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