Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvim nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin belirlenen takvim doğrultusunda başlayacağını açıklaması üzerine A takım kafilemizden Erzurum'da olmayan oyuncularımızın da katılımıyla gereken testler yapılacak ve 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başlayacağız."

Kaynak: AA