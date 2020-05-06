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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor
06.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:42

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvim nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin belirlenen takvim doğrultusunda başlayacağını açıklaması üzerine A takım kafilemizden Erzurum'da olmayan oyuncularımızın da katılımıyla gereken testler yapılacak ve 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başlayacağız."

Kaynak: AA

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