Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile Sözleşme İmzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Werder Bremen'den Lennart Thy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden B.B Erzurumspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Erzurum ekibi, daha önce transferlerini tamamladığı kaleci, stoper ve orta saha bölgelerinin ardından forvet mevkisi için de Werder Bremen'den Lennart Thy'i renklerine bağladı

MEVLÜT DOĞAN: TARAFIMIZA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

THY'nin takım için çok faydalı bir transfer olduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan "Lennart Thy, 26 yaşında ve Werder Bremen'in futbolcusu. Santrafor oynuyor. Kiralık olarak Hollanda oynuyordu, yaklaşık 1 hafta önce ön protokol yapmıştık, bugün de sizlerin huzurunda sözleşmemizi imzalıyoruz. Takımımıza çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir futbolcu arkadaşımız. İnşallah bunu hep beraber göreceğiz. Ayrıca bir forvet transferi daha düşünüyoruz, onu da bitirdiğimiz zaman sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM FUTBOL"

B.B. Erzurumspor'un kendisi için iyi bir deneyim olacağını ifade eden Lennart Thy, "Benim için yeni bir heyecan, yeni bir deneyim olacak. Bunun için çok heyecanlıyım, şehir olarak çok izlenim yapamadım, hep arabayla gidip geldik. Çok büyük bir şehir, bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Şu an önceliğim futbol. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Her şeyden çok memnunum. İlk antrenmana çıktığımda taraftarları gördüğüm an daha çok heyecanlandım, beklentilerini daha çok hissettim" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi 1. Lig ekiplerinden Venlo takımında kiralık olarak forma giyen Lennart Thy, oynadığı 32 maçta 7 gol, 6 asist yapmıştı.