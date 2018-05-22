Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kupasını Aldı
Bursa'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupasını aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonucu Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Mavi-beyazlı teknik heyet ve oyuncular yıllar sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin sevincini Bursa'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.
Maçın ardından düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyunculara kupaları verildi.
Takım kaptanı Mert Nobre kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan aldı.
Bu arada Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: EuroSport.com
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