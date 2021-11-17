Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Düzgün'den sezon değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Ömer Düzgün, takımın geride kalan haftalardaki performansını değerlendirdi.

Başkan Ömer Düzgün, kulüp tesislerinde düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada, sezon başında takımı bu şekilde kurmanın kolay olmadığını dile getiren Düzgün, "Erzurumspor büyük bir aile olduğunu gösterdi ve güzel bir takım kurduk. 11 haftadır sahalardaydık. Geçen haftayı bay geçtik. 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle 22 puan topladık ve 5. sıradayız." diye konuştu.

Düzgün, futbolculara ödeme yapma noktasında zorluklar yaşadıklarını ancak bunu bir şekilde hallettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz transferleri yaparken, futbolculara vermemiz gereken peşinatlarda bile çok zorlandık. Futbolcularımız da bizi idare etti. Ağustos, eylül ve ekim borçlarımızı verdik. Bu süreçte bizlere 'Bizim paramızı vermediniz' demeden oynadılar. Geçtiğimiz yıllara göre Süper Lig ve 1. Lig'de ilk 12 haftalar itibarıyla en başarılı dönemi geçiriyoruz diyebilirim. Ben inanıyorum ki takımımız net bir şekilde oturdu ve daha başarılı işlere imza atacak."

Futbolcuların maliyetleri hakkında da bilgi veren Düzgün, "2021-2022 sezonu için kurduğumuz takımda futbolcu maliyeti yerli ve yabancı olmak üzere 64 milyon lira. Kurların artmasıyla 6 milyon da buna eklendi. Transfer yaptığımız zaman bu rakam 58-59 milyondu ama 6 milyonu ekleyince 64 milyon gibi bir rakam karşımıza çıktı. İnşallah bu kur daha ileri gitmez de kaybımız az olur. Önümüzde 7 maçımız var ve bu hafta Bolu ile oynayacağız. Bu 7 maçı en az kayıpla kapatmak istiyoruz. Çünkü şampiyonluğa oynayan takım için ciddi bir gösterge olacak." ifadelerini kullandı.

Düzgün, devre arası yapılması planlanan transferlere de değinerek, "Transfer çalışmalarına başlarken, geçmiş dönemlerden kalan borçlara takıldık. Transfer tahtamız kapalıydı ve yaklaşık 14 milyon lira o zorlu şartlarda ödeme yaparak transfer tahtasını açtık. Şu an yine tahtamız kapalı. Umarım ocak ayına kadar bir gelir kaynağı buluruz. Transfer tahtasını açarsak, 2-3 futbolcu daha almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.