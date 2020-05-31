HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, uzun süre futboldan uzak kalmalarına rağmen kalan haftaları en iyi şekilde yönetebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması
31.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, uzun süre futboldan uzak kalmalarına rağmen kalan haftaları en iyi şekilde yönetebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasına ilişkin görüşlerini daha önce ilgili kuruluşlara ilettiklerini belirtti.

Salgın sürecinin her alanı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Üneş, "Futboldan yaklaşık 3 ay uzak kalıp tekrardan başlamak... Futbolun içinde olan bilir, bu çok kolay bir şey değil. İnşallah bu işleri aşar, futbol oynarız ama şu an Erzurumspor olarak futbolun geleceğine dair çok fazla şey düşünemiyoruz." dedi.

Üneş, futbolcu sağlığına işaret ederek, "Futboldan daha önemli şeyler var. Evet futbol ekonomisi ülkemiz için çok önemli ama futboldan öte sporcularımızın sağlığı gerçekten çok çok daha önemli. Bu ülke bir şekilde ayaklarının üzerinde durur, bu sezon olur ya da olmaz yine önüne bakar ama burada daha büyük sıkıntıların yol açmasının bizlerde bırakacağı iz çok daha ağır olabilir. O yüzden çok hassas bir süreç. Ben de konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Ne şartlarda lige başladığımızı herkes biliyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini anlatan Hüseyin Üneş, şöyle devam etti:

"Erzurumspor olarak bugün içinde bulunduğumuz durumu çok konuşmak istemiyorum ama lige başladığımız zamana geri dönersek, hangi parola ile ne şartlarda sezona başladığımızı ligi takip eden herkes biliyor. Geride kalan 28 haftalık süreçte hedefimizin içinde kaldık. Yani yüzde 70'in üzerindeki bölümü hedefimizin içinde tamamladık. Hem kadromuz hem camiamız, kalan 6 haftayı en iyi şekilde yönetebilecek güce sahibiz. Fikstür ortada. Ligi oynayıp bitirmeyi en çok isteyen takım, özellikle mart ayına geri döndüğümüzde bizdik. Bana sorulduğunda o zaman 'Hızlı şekilde bitirelim.' demiştim ama pandemi hakkında bilgi sahibi değildik. Bunu yaşadıkça gördük ki bu kadar da kolay işler değil."

Ligin tekrardan başlamasıyla zor bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Üneş, takımların sezona başlarken iki kamp ve en az 5-6 hazırlık maçı yaptığını anımsattı.

Bunların hepsinden mahrum bir şekilde lige döneceklerini aktaran Üneş, "Pandemiyi de geçtim, fiziksel eksikliğin tamamlanması nasıl olacak? Psikolojik bir süreç var, yani zor bir süreç bizi bekliyor. Futbolu ve sağlığı yöneten büyüklerimizin alacağı kararlara saygımız sonsuz. Biz de imkanlarımız doğrultusunda şartlarımızı zorlayacağız." diye konuştu.

İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'e dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 28. haftanın ardından mart ortasında ara verilirken, Erzurum temsilcisi 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin Spor
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Spor
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Spor
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Spor
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:26:09. #1.15#
title