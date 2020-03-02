Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş'ten birlik çağrısı

02.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:40

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Süper Lig'in bitimine son 9 haftanın kaldığını belirterek, "Takım şampiyonluğa gidiyor, hoca gitsin, futbolcu gitsin, yönetim gitsin diyorlar. Burada artık art niyet arıyoruz. Bu takım yaklaşık 15 haftadır ilk ikinin içerisinde ve takımın önümüzdeki 9 haftayı da ilk ikinin içerisinde tamamlayacak gücü, enerjisi ve kudreti var. Burada herkese ciddi anlamda sorumluluk düşüyor." dedi.

Üneş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle kentteki bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini anımsatarak, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

İlk yarıyı ligde ikinci bitirdiklerini hatırlatan Üneş, "17. hafta geride kaldığında da Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 16'ya kalmıştık. Kupada Beşiktaş'ı hem içeride hem de dışarıda yenerek Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak kulüp tarihinde ilk defa çeyrek final oynadık." dedi.

Üneş, ligdeki son 9 haftaya önlerindeki ve arkalarındaki takımla 4 puan farkla girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün de önemli bir maçtan önemli bir galibiyetle ayrıldık. Bu hafta da Hatayspor'la bizim için sezonun en önemli maçlarından biri olan ve çok önem arz eden bir maç daha oynayacağız. Bundan sonraki maçların hepsi birbirinden önemli ve kıymetli. Ligi lider bitirebilme açısından Hatayspor'la oynayacağımız maç 6 puanlık ve bu durum maçın önemini farklı bir yere taşıyor. İnşallah oradan en iyi sonuçla döneceğiz ve önümüzdeki maçlara da bakacağız."

Ligde kalan 9 haftalık süreci hep birlikte doğru şekilde yönetmek istediklerini aktaran Üneş, bir aksilik olması durumunda hep birlikte üzüleceklerini dile getirdi.

Sadece sahadaki mücadelenin değil psikolojik mücadelenin de önemli olduğunun altını çizen Üneş, "Takım şampiyonluğa gidiyor, hoca gitsin, futbolcu gitsin, yönetim gitsin diyorlar. Burada artık art niyet arıyoruz. Bu takım yaklaşık 15 haftadır ilk ikinin içerisinde ve önümüzdeki 9 haftayı da ilk ikinin içerisinde tamamlayacak gücü, enerjisi ve kudreti var. Burada herkese ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Bu şehrin takımını sezon sonunda hak ettiği yere taşıyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA