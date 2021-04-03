Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma oyunuyla çalışmayı tamamladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın 13: 30'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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