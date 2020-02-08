Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı kar nedeniyle ertelendi

08.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:58

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçının kar yağışı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne gönderilen yazıda, yarın saat 14.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden maçın ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, federasyon temsilcileri, hakem, gözlemci ve rakip takımın, hava şartları nedeniyle kente gelemediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maçın 10 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te oynanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA